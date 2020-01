Tesla : 367 500 véhicules électriques livrés lors d’une année 2019 record

De record en record

Un futur effet Gigafactory 3 ?

Source : Electrek

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le spécialiste de l'automobile électrique Tesla a vécu une année 2019 mouvementée. Cette dernière a notamment été marquée par des résultats financiers au départ catastrophiques, matérialisés par des pertes nettes de 700 et 408 millions de dollars au premier et second trimestre de l'année, respectivement. Avant que le Q3 ne lui offre un peu de répit avec un bénéfice de 143 millions de dollars Sur le plan financier, l'heure n'était donc pas à la fête. Pourtant, les chiffres de ventes ont demeuré au beau fixe durant les douze derniers mois. Et le quatrième trimestre du cru 2019 n'a pas dérogé à la règle, puisqu'un nouveau record de livraisons a été battu par les équipes d'Elon Musk : 112 000 au total (19 450 Model S/X, 92 550 Model 3), apprend-on dans un communiqué de presse officiel, contre 97 186 au Q3 et 95 356 au Q2 Les chiffres de production se veulent également très bons : 104 891, dont 17 933 Model S/X et 86 958 Model 3. Autant dire que la berline phare du constructeur californien a tout particulièrement participé au succès de l'entreprise. La publication de ce dernier rapport trimestriel est ainsi l'occasion de tirer un bilan annuel. Et force est de constater que Tesla n'a clairement pas chômé en un an.Au total, 367 500 voitures électriques ont été livrées aux quatre coins du globe. Pour sûr, le coup d'envoi des livraisons sur le Vieux Continent , en février 2019, a boosté l'ensemble de ces chiffres.Et que dire de la toute nouvelle Gigafactory 3 , située à Shanghai, qui devrait alimenter le marché chinois tout au long de l'année 2020, et pourquoi pas une majeure partie de l'Asie lors des prochains mois.