La Tesla Model 3 est-elle un bon investissement ?

la Tesla Model 3 Mid-Range (261 ch)

l'Audi A4 S line 2.0 TFSI quattro S tronic (252 ch)

la BMW Série 3 330i (258 ch)

la DS5 THP S&S BVM6 (210 ch)

Le prix de la Model 3

Les avantages fiscaux et le malus écologique

un bonus écologique de 6 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique

la carte grise gratuite dans plusieurs départements

le stationnement résident gratuit dans plusieurs agglomérations

l'exonération complète de la TVS pour les entreprises, soit jusqu'à 4 000 € d'économie par an pour un véhicule à usage professionnel

Le coût des énergies et leurs évolutions

Il faut, d'un côté, tenir compte des annonces du gouvernement quant à l'augmentation progressive de la TICPE jusqu'en 2022, ainsi que des perspectives d' augmentation du prix du baril sur les cinq prochaines années. Les prévisions annoncent le litre de gazole à 1,67 € en 2022 et 1,64 € pour le SP 95

sur les cinq prochaines années. Les prévisions annoncent le litre de gazole à 1,67 € en 2022 et 1,64 € pour le SP 95





Evolution du prix des carburants jusqu'en 2022 © france-inflation.fr

De l'autre côté, il faut tenir compte des prévisions d'augmentation du prix de l'électricité. La tendance annoncée par la Cour des comptes en 2012 prévoit ainsi une augmentation de 50 % entre 2012 et 2020, à un rythme de 5 à 6 % par an.





Prix de l'électricité en France d'ici 2030 ! © rouch energies

Les frais d'assurance et d'entretien

Synthèse : un tableau comparatif pour y voir clair

Pour le cas d'un particulier, immatriculé en 75 avant fin 2018, parcourant 10 000km/an

Pour des véhicules essence consommant 7L/100 km au SP 95 uniquement

Pour un coût de l'électricité augmentant de 5 % par an, à partir du niveau actuel (0,16 €/kw en 2018, plus de 0,20 €/kw en 2022)

Pour un coût du SP 95 qui augmente chaque année, du niveau actuel 1,469 € jusqu'à 1,64 € en 2020.

Pour un prix de lancement de la Tesla Model 3 Mid-Range à partir de 56 600€

© carlabelling.ademe.fr

Arrivée sur le marché automobile avec un classement haut de gamme,se positionne désormais comme une alternative plus économique que d'autres véhicules thermiques de la même gamme que la Model 3.Nous avons essayé de comparer le coût de revient d'une, sur cinq ans, à des modèles 100 % thermique sur le même segment des berlines haut de gamme et de puissance équivalente. Nous avons donc choisi de comparer :La comparaison n'a pas vocation à être exhaustive, tant il existe de choix possibles parmi les gammes des constructeurs, mais elle donneà un instant T pour des véhicules de puissance relativement proche (hormis pour la DS, car nous voulions comparer une voiture française et peu ou pas de fabricants français proposent des motorisations dépassant les 250 ch dans leurs catalogues).Voici lesque nous avons déduits de nos recherches concernant la différence du coût de revient d'une Tesla Model 3 par rapport aux trois véhicules thermiques que nous avons sélectionnés.L'attente a été longue et les prix définitifs commencent à fuiter, alors même que le configurateur n'est pas encore disponible sur le site officiel. L'adéquation du prix avec le marché français sera un point clé pour permettre à Tesla de prendre des parts de marché rapidement, c'est-à-dire avant que les gros constructeurs français ou allemands ne rattrapent leur retard dans le domaine du 100 % électrique ET performant.Comme sur les précédents modèles, le prix européen ne sera pas seulement déterminé en fonction du taux de change euro/dollar. Nous récapitulons ici les prix US et les prix Français pour les différents modèles de la marque, et pouvons désormais imaginer quel sera le prix de la Model 3 Mid-Range.Aux, selon la motorisation et les options, le modèle est commercialisé à 46 000 $ dans sa version Mid-Range et à 69 000 $ dans sa version « performance ». Pour atteindre le prix annoncé à tout-va de 34 000 $, Tesla utilise une petite astuce marketing qui consiste à déduire du prix d'achat les économies de carburant par rapport à un véhicule thermique, ainsi que la prime gouvernementale de 7 500 $. Sachant que, on l'oublie souvent, ces prix sont hors taxes.Les bonus/malus écologiques viendront fortement alléger ou alourdir la facture à l'achat du véhicule. Le gouvernement français propose actuellement :À l'inverse, le barème dupour les véhicules thermiques s'est durci et dépasse désormais les 1 000 € pour 140 g de CO2, un chiffre rapidement atteint sur les véhicules essence d'une puissance similaire à la Model 3 Mid-Range.Source principale d'économie sur un véhicule 100 % électrique, il doit impérativement rentrer en ligne de compte lorsque l'on compare le prix d'un véhicule électrique à l'achat par rapport à un véhicule thermique.L'avantage de l'éco-système Tesla, c'estvia son réseau de Superchargeurs , dont nous ne tiendrons pas compte dans notre comparaison. On peut par ailleurs imaginer qu'à termes, les panneaux solaires et Powerwall Tesla permettront de progressivement alléger la facture.Tesla propose un simulateur pour estimer l'économie générée en fonction du prix du carburant, du prix du kilowatt et du nombre de kilomètres parcourus, précisant que : «».Côté assurance, Tesla ne semble pas particulièrement se distinguer. Nous n'avons pas pu intégrer le coût de l'assurance à notre comparatif tant il existe depour calculer le coût d'une assurance. Le faible nombre de chevaux fiscaux de la Tesla ne semble pas être pris en compte par les compagnies d'assurance et ce poste de dépense ne nous a donc pas paru constituer un élément de différenciation.En revanche, les frais d'entretien apportent une nouvelle poche d'économie assez importante : de nombreux retours d'expérience de propriétaires de Tesla S sur les forums spécialisés français ou américains indiquent que les principaux postes d'entretiens se limitent aux pneumatiques et aux recharges de liquide lave-glace.: les vidanges, le changement des bougies ou le renouvellement des plaquettes de frein, puisque le frein moteur des Tesla gère le freinage pour une grande partie des manœuvres.Le tableau suivant donne des éléments de comparaison entre trois véhicules essence sur le segment des berlines haut de gamme et laLes hypothèses retenues :Ce comparatif tient compte du prix d'achat des véhicules dans leur finition de base, des bonus/malus écologiques, des coûts de l'immatriculation et des coût de l'énergie sur cinq ans. Il ne tient pas compte des coûts d'assurance et d'entretien des véhicules, ainsi que de l'évolution de la Cote Argus du véhicule.Si Tesla commercialise la Model Tesla 3 à 56600€, les économies attendues grâce au bonus écologique et aux économies de carburants la positionne commeque ses rivales thermiques, à puissance équivalente. D'autant qu'on peut s'attendre à voir l'évolution des côtes des véhicules thermiques tirer vers le bas dans les années à venir.Tesla semble bien parti pour réussir son pari qu'est la commercialisation d'une voiture. Le contexte semble particulièrement propice, compte tenu du renforcement des incitations gouvernementales à basculer vers les énergies propres et de la hausse programmée du carburant. D'autant plus que les constructeurs historiques ne se montrent pas encore capables de tout miser sur l'électrique.Deux questions subsistent :et. La réponse à la première question semble plutôt se trouver du côté de l'acceptation de notre société à voir des voitures circuler sans conducteur. Concernant le recyclage des batteries, nous nous intéresserons à cette question dans les semaines qui viennent et feront appel à des experts dans le domaine.