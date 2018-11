Tesla en roue libre : en Californie, ses ventes bondissent de 400 %

Des ventes multipliées par cinq



Sheila Fitzgerald / Shutterstock.com

En France, l'arrivée prochaine de Tesla

Elon Musk ferait-il mentir les détracteurs de? Au regard du dernier rapport trimestriel de la, l'entreprise américaine parvient aisément à consolider sa place sur le créneau des voitures électriques dans l'Etat de Californie. La multinationale y possède en effet ses quartiers généraux et a donc logiquement focalisé ses efforts dessus.Au troisième trimestre 2018, lesont ainsi bondi de 400 % en Californie par rapport à la même période l'an passé, peut-on lire sur Electrek . Au total, 22 758 voitures ont été envoyées au cours du trimestre, contre 4 562 l'année dernière. L'Etat californien représente à lui tout seul 32 % des ventes de la société aux Etats-Unis, sur les 70 000 automobiles électriques vendues.D'autres données sont mises en exergue par le document : toujours au cours du troisième trimestre, les ventes mondiales de Tesla s'élèvent par exemple à 83 775 véhicules. La Californie correspond à 27 % des ventes totales du groupe. L'intérêt grandissant de la population à l'égard du fabricant entraîne des conséquences logiques : la part desen Californie augmente elle aussi et atteint désormais les 4 %.Depuis déjà plusieurs années, la firme d'outre-Atlantique occupe une place centrale dans l'actualité des véhicules électriques En France, Tesla devrait accroître sa visibilité de manière considérable, et ce depuis l'annonce d'selon laquelle la Model 3 devrait débarquer dans l'Hexagone courant 2019 . L'expansion de l'entreprise ne fait que débuter et ne risque pas de s'arrêter en si bon chemin.