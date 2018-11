D'après Elon Musk, Ford fera faillite à la prochaine récession économique

Un marché complexe et exigeant

« Absurde que Tesla soit en vie »

Célèbre journaliste américaine, Kara Swisher a eu l'occasion de longuement intervieweril y a quelques jours. Le PDG de, toujours prompt à livrer sa vision sur tout un tas de sujets, a notamment fait une révélation qui ne doit pas être du goût de. Selon lui, le célèbre constructeur automobile a de fortes chances de ne pas résister à la prochaine récession.Elon Musk est un entrepreneur qui bouge, qui multiplie les projets, qui s'éparpille parfois (souvent ?). Mais son activité première reste la construction automobile de voitures électriques. Et cette année, bien que Tesla ait dégagé des bénéfices pour la première fois depuis deux ans, a été délicate pour le constructeur et son fondateur, qui a multiplié les sorties maladroites sur Twitter, un réseau social sur lequel il s'exprime «» de son propre aveu.Musk a d'abord évoqué le Model 3, dont les ventes ont permis à son entreprise de revenir dans le vert.concède-t-il, fatigué par les derniers mois., ajoute-t-il. .Puis l'entrepreneur 47 ans a bifurqué sur la lutte que Tesla doit mener contre des constructeurs automobiles compétitifs,. L'entrepreneur affirme que son entreprise et Ford ont à peine traversé la dernière récession de 2009. Selon lui,, en prenant l'exemple de General Motors et Chrysler, au bord de la faillite il y a quelques années.Fidèle à lui-même, Musk va même jusqu'à dire qu'il est. Et pourtant...