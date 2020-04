Samsung ambitionne de commercialiser des capteurs de 600 Mpx

Samsung Galaxy S20 Ultra / © Pierre Crochart pour Clubic

Chez Samsung, les puces 6 nm et 7 nm vont vite devenir la norme



Le domaine de la voiture autonome en ligne de mire, mais pas seulement

Samsung s'approvisionnera auprès de Sharp pour ses dalles LCD



Le 600 Mpx ? Un objectif à long, très long terme pour Samsung

Après avoir introduit un capteur photo de 108 Mpx , Samsung souhaite aller encore plus loin. Dans une note de blog traitant de l'avenir des capteurs photo, le groupe indique avoir pour ambition de commercialiser des capteurs de 600 Mpx «». Son argument ? Proposer une résolution supérieure à celle que l'œil humain serait en mesure de percevoir. Un seuil que Samsung estime pour sa part à 500 Mpx. C'est donc tout naturellement que la marque table sur des capteurs de 600 Mpx.Si la logique de Samsung peut surprendre, il faut bien envisager que la marque cherche à maintenir son statut de leader du marché en axant sa stratégie sur des coups de tonnerre technologiques. Mais au-delà, Samsung vise bien entendu des domaines d'applications concrets pour de tels capteurs. Si le secteur des smartphones est évoqué, il semble que ces capteurs de 600 Mpx soient plutôt destinés à d'autres marchés.Samsung fait notamment mention d'objectifs stratégiques à long terme dans les domaines de la voiture autonome , des drones, mais aussi sur le terrain de l'Internet des Objets. Autre domaine d'application : celui des caméras UV et infrarouges utilisées dans l'agriculture et le secteur médical.Samsung a de la suite dans les idées, mais reste néanmoins très lucide. Cette avancée ne se fera pas avant plusieurs années, au moins. D'ailleurs la marque se garde bien de donner une date ou même un plan de route pour cette nouveauté.», a expliqué un représentant de Samsung contacté par Android Authority, au sujet de la note éditoriale publiée par Samsung ce 21 avril. «», a-t-il poursuivi sans préciser si ces nouveaux capteurs feront plus de 108 Mpx.Comme le note Android Authority, des rumeurs évoquent néanmoins déjà le lancement prochain d'un nouveau capteur de 192 Mpx chez Samsung. De quoi confirmer l'ambition du groupe d'aller plus loin dans cette direction.