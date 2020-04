Samsung s'approvisionnera auprès de Sharp pour ses dalles LCD

Des dalles LCD Sharp chez Samsung

Source : HDGuru

Alors que Samsung a annoncé la fin de la production de dalles LCD récemment, on apprend aujourd'hui que le coréen va se tourner vers Sharp pour s'approvisionner en LCD.En effet, si Samsung souhaite se focaliser sur la production de dalles OLED, le géant coréen pourra compter sur le soutien de son ancien rival/partenaire, Sharp, en ce qui concerne les dalles LCD. Sharp est loin d'être un leader sur le marché de la Smart TV, mais la qualité de ses dalles n'est plus à prouver.Rappelons que depuis 2016, Sharp est sous le contrôle du groupe chinois Foxconn, et que le groupe devrait fournir à Samsung environ 3 millions de dalles LCD (de 55 à 75") pour ce premier semestre 2020.