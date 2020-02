Chez Samsung, les puces 6 nm et 7 nm vont vite devenir la norme

Credits : Samsung

Le site de production V1, localisé à Hwaseong, représente un immense investissement pour le constructeur. Entre le début de sa construction en 2018 et la fin de cette année, Samsung aura dépensé pas moins de 6 milliards de dollars.Elle est la première à se spécialiser dans la gravure avec lithographie EUV (pour) en 7 nm. Ces puces, selon Samsung, sont taillées pour les nouveaux usages impliquant la 5G, l'intelligence artificielle ou encore la voiture connectée.La chaîne de production est aujourd'hui totalement opérationnelle et commencera à fournir ses premiers composants à la fin de ce trimestre. Samsung compte ensuite débuter la production de puces 6 nm et, à long terme, vise une finesse de 3 nm.Avec ce nouveau site de production associé à ceux existants et fournissant des puces 8 et 10 nm, Samsung veut reconquérir des parts de marché qui lui échappent au bénéfice de son principal concurrent TSMC , déjà pleinement opérationnel dans la gravure à 7 nm.