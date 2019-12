Qualcomm travaille avec les fabricants à des capteurs de 200 Mp pour smartphones

Lire aussi :

Des photos de nuit plus belles

Source : Neowin

La course aux mégapixels sur les capteurs photo équipant nos smartphones ne semble pas prête de s'arrêter. Après le module 108 Mp du Xiaomi Mi CC9 Pro et certainement du Galaxy S11 , on devrait voir débarquer dans un futur proche des appareils dotés de 200 Mp.Lors de sa conférence Snapdragon Tech Summit organisée à Hawaii, Qualcomm a en tout cas révélé que son futur Snapdragon 865 , qui doit propulser la majorité des mobiles haut de gamme de l'année 2020, sera compatible avec des capteurs photo offrant jusqu'à 200 mégapixels. Et oui, toujours plus.Le fondeur américain explique qu'il a, pour ce faire, travaillé en étroite collaboration avec les fabricants de capteurs photo pour développer des modules de 200 Mp qui seraient exclusivement compatibles avec ses SoC Snapdragon. Cela signifie qu'on ne devrait pas voir de capteur 200 Mp sur les modèles des marques qui utilisent leur propre puce. On pense à Huawei qui a recours à ses Kirin, à Apple (qui, quoi qu'il arrive, ne participe jamais à cette course aux chiffres) et à Samsung, dont les versions européennes des Galaxy S et Galaxy Note embarquent des Exynos.Il n'est cependant pas exclu que Huawei ou Samsung cherchent à répondre à Qualcomm en lançant une initiative similaire de leur côté.On peut bien entendu se poser la question de l'intérêt de monter jusqu'à 200 Mp, alors même que nos smartphones font déjà de superbes photo avec bien moins de mégapixels et un traitement logiciel performant... L'idée est en fait de pouvoir zoomer beaucoup plus loin dans une image sans perte de détails. On peut aussi s'attendre à ce que les pixels de tels modules photo soient combinés (c'est le cas pour le 108 Mp), rendant ainsi chaque pixel plus lumineux.Le Snapdragon 865 va bénéficier d'autres petites améliorations sur la partie photo. Il va par exemple nous laisser prendre une photo avec notre mobile tout en enregistrant une vidéo en 4K, une fonctionnalité qui n'était jusqu'ici pas proposée à ce niveau de définition. La puce va aussi permettre de rendre meilleur l'autofocus et de réduire le bruit sur les images pour prendre des photos de bonne qualité en condition de basse luminosité.