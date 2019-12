Qualcomm annonce ses processeurs ARM 7c et 8c pour ordinateurs portables grand public

© Qualcomm

Le Snapdragon 8c entre le 850 et le 8cx

Le Snapdragon 7c pour les petits budgets

À l'occasion du Snapdragon Technology Summit, son grand rendez-vous annuel, tenu à Hawaii, Qualcomm a présenté de nouveaux modèles de processeurs ARM : les Snapdragon 8c et 7c, qui vont équiper des ordinateurs portables bon marché.On commence avec le Snapdragon 8c, gravé en 7nm, qui est en fait le successeur du Snapdragon 850 . Qualcomm promet d'ailleurs un gain de 30 % de performances entre le premier et le second. Le problème du Snapdragon 850 est qu'il était basé sur le Snapdragon 845, un SoC conçu pour les smartphones. Nous avons cette fois affaire à une puce vraiment pensée pour les PC portables ARM.Côté spécifications, le Snapdragon 8c embarque un CPU Kryo 490 octa-core cadencé à 2,45 GHz ainsi qu'un GPU Adreno 675. Il est aussi équipé d'un modem Snapdragon X24 pour la connectivité 4G et d'un Snapdragon X55 pour la compatibilité 5G. On a donc affaire à un SoC moins impressionnant que le Snapdragon 8cx , le premier processeur Snapdragon certifié par Microsoft qui avait été présenté l'année dernière. Qualcomm veut clairement démocratiser les ordinateurs ARM en les rendant plus accessibles.Et justement, le Snapdragon 7c gravé en 8nm va constituer l'offre entrée de gamme de la série. Avec son Kryo 468 octa-core à 2,4 GHz et son GPU Adreno 618, il devrait contribuer à faire baisser le prix des ordinateurs sans trop tirer sur la puissance. Côté réseau, on se contentera par contre d'un modem Snapdragon X15 pour la 4G. Le SoC ne supporte pas la 5G. Il dispose par contre d'un atout qu'on ne retrouve sur aucune autre puce ARM de Qualcomm pour PC : le Bluetooth 5.1. Toutes les autres puces répondent en effet d'un standard Bluetooth 5.0.Il va falloir attendre 2020 pour voir les premiers ordinateurs portables avec Snapdragon 7c ou 8c commercialisés. On ne connaît pas encore l'identité des premiers modèles concernés. Mais on sait que des marques comme Lenovo, Asus et HP sont très intéressés par ce genre de produits, aussi appelés « Always Connected ».