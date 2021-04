NVIDIA dépose un brevet chargeant l'IA de générer du retour haptique en jeu

Une équipe de chercheurs de NVIDIA s'est penchée sur la question du retour haptique et estime possible une telle prouesse via le machine learning. Pour rappel, cette technologie permet d'offrir une immersion supplémentaire au travers de vibrations, tremblements et d'autres effets selon les actions du joueur.

Jusqu'alors, ce retour haptique était uniquement possible via des contrôles préprogrammés dans un jeu donné et retranscrit au travers d'un appareil comme une manette ou d'autres accessoires. Mais NVIDIA entend aller plus loin grâce à l'intelligence artificielle, qui devrait se montrer plus flexible afin de générer un retour haptique à la volée par rapport à ce qu'il se passe à l'écran.