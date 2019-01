Lenovo a également un brevet d'écran pliable dans les cartons

Une tablette pliable et performante en approche chez Lenovo ?

Un produit au futur incertain

Un brevet déposé en décembre 2017, et publié en juillet 2018, nous apprend que le chinois Lenovo a lui aussi un concept d'appareil à écran pliable sous le coude.À l'image du Galaxy X présenté par Samsung à la faveur d'une conférence automnale, le terminal imaginé parse plie en son milieu pour passer d'une tablette à un format se rapprochant d'un smartphone, capable d'être glissé dans une poche.Dans la description accolée à ses différents croquis, Lenovo donne un peu plus de détails sur son projet de tablette pliable. On y lit notamment que cette dernière est pourvue d'une plaque rigide sur sa « surface interne », destinée à solidifier l'ensemble du dispositif, et qu'une charnière permet à l'ensemble de se plier en deux moitiés égales.À noter, en outre, que l'appareil pourrait être équipé d'un, comme l'induit la présence de grilles de ventilation sur son châssis. Si le projet de Lenovo venait à se concrétiser tel que présenté sur ce brevet, on pourrait donc y trouver une puce Intel au lieu d'un SoC basse consommation signé Qualcomm.Reste que la publication d'un brevet est malheureusement loin de rimer systématiquement avec l'arrivée imminente d'un appareil finalisé sur le marché...