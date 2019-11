Incapable de répondre à la demande, Intel a recours à des fonderies externes sur le 14nm

Intel booste sa production

Pénurie de processeurs : à quand la fin ?

Plus tôt cette année, la société réfléchissait déjà à faire appel à Samsung sur ce même segment.Le communiqué a été rédigé par Michelle Johnston Holthaus, la vice-présidente exécutive d'Intel. Elle écrit : «».Et de poursuivre : «(les dépenses d'acquisitions d'une entreprise, par exemple pour acheter de nouvelles machines,),». D'après Intel, ce recours à des fonderies lui aurait déjà permis d'augmenter sensiblement sa production. Selon, l'entreprise a déjà recours à des producteurs externes sur d'autres segments de ses processeurs, notamment pour des 16 nm et des 7 nm.Michelle Johnston Holthaus évoque par ailleurs une augmentation «» de la production entre la première et la seconde moitié de l'année 2019, sans donner plus de précisions.Malgré ces efforts, la vice-présidente annonce que «», n'avançant aucune date concernant la fin de la pénurie. Celle-ci est d'autant plus problématique qu' elle semble profiter à son principal concurrent AMD Selon le site, des «» auraient affirmé que les fonderies tierces évoquées par Intel se concentraient sur d'autres produits que les processeurs, Intel se focalisant sur la production de ses 14 nm. L'accord envisagé avec Samsung plus tôt dans l'année stipulait pourtant que le célèbre constructeur coréen fabriquerait des processeurs.