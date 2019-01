Intel met en place l'équité salariale entre femmes et hommes

Shutterstock.com

Le secteur technologique, vecteur d'inégalités ?

L'objectif de représentation des femmes et des minorités déjà atteint

Symboliquement, c'est, vice-présidente des ressources humaines et directrice de la rémunération et des avantages sociaux d'qui a annoncé que l'entreprise américaine vient d'atteindre l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.Le secteur des technologies fait partie des domaines où l'écart de rémunération entre les deux sexes est le plus important, notamment aux États-Unis. Systématiser l'équité salariale au sein d'Intel «», pour Julie Ann Overcash.Cette mise en place n'a pas toujours été de tout repos, comme l'indique Overcash : «».», précise la dirigeante.L'autre chantier sur lequel travaillait Intel était celui de la représentation des femmes aux postes de direction. «», indique Overcash. En octobre 2018, Intel avait annoncé avoir atteint la représentativité des femmes et des minorités deux ans avant son objectif initialement fixé à 2020.