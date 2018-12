Intel dresse le futur d'Hollywood avec un dôme géant de 1 000 m² qui capte l'action à 360°

Crédit : Tim Herman / Intel Corporation

Voir une scène sous tous les angles, même en pleine action

1 téraoctet de données toutes les dix secondes







Il ne pouvait pas en être autrement... pour révolutionner Hollywood,a choisi un grand terrain de studio à quelques kilomètres de l'aéroport de Los Angeles pour y bâtir sa toute nouvelle structure,, qui abrite désormais, dont la surface atteint sans forcer les 930 m². Le dôme, dont la hauteur dépasse les 13 mètres, est équipé de. Il pourrait devenir le terrain de jeu favori des plus grands cinéastes.Ce dôme a été conçu par Intel pour appliquer la technique de laou capture volumétrique. Il permet de créer ce que l'on appelle des(des pixels 3D) qui vont donner la possibilité aux artistes, aux réalisateurs et aux metteurs en scène hollywoodiens de rendre l'environnement virtuel en 3D avec des perspectives multiples. Le public pourra donc, grâce à ses caméras et la captation des actions à 360°,, et même en plein milieu d'une action.Diego Prilusky, le directeur général d'Intel, ne cache pas le potentiel d'une telle technologie :, précise-t-il.Intel Studios a équipé le dôme de plus deoptique directement reliés à une centaine de serveurs alimentés par la société américaine. Ces serveurs pourront traiter plus d'. Ils pourront stocker... ce qui correspond à 133 années de vidéo HD.La société devrait publier deux productions de réalité virtuelle hollywoodiennes au début de l'année 2019.