Intel cherche patron disponible avant le 24 janvier

Clubic.com - Julien Jay

Un CEO... vite, pour préparer l'avenir

Le patron des processeurs d'Apple, candidat idéal ?

Depuis plus de six mois, la sociétéest orpheline d'un véritable PDG, après le départ contraint de Brian Krzanich, qui n'avait pas dû quitter son poste en raison d'une mauvaise santé économique, l'entreprise se portant comme un charme, mais à cause de sa liaison extraconjugale avec un autre membre de la société, ce que la politique interne d'Intel interdit formellement.Mais le temps presse et le conseil d'administration de la firme de Santa Clara, qui a besoin d'un vrai leadership, se donne, date à laquelle Intel annoncera ses résultats pour le quatrième trimestre 2018, révèle Si les derniers résultats connus d'Intel sont excellents, la concurrence se fait de plus en plus importante, notamment sur le marché des semi-conducteurs, et les gains d'aujourd'hui ne font pas nécessairement ceux de demain.Pour maintenir son cap, l'entreprise serait prête àà l'entreprise, qui devra en tant que CEO dessiner la stratégie à long terme du mastodonte aux 106 000 salariés (déclarés en 2006).Selon les dernières rumeurs ambiantes,, serait dans le viseur d'Intel. Sanjay Jha, ex-Qualcomm et Motorola et CEO de GlobalFoundries (produit des circuits intégrés pour des entreprises de semi-conducteurs), Anand Chandrasekher et Renee James (deux anciens d'Intel) seraient aussi sur la short-list du conseil d'administration de l'entreprise.