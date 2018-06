Intel : le PDG démissionne après qu’une relation avec un(e) employé(e) a été révélée

Une relation passée, et consentie

Modifié le 21/06/2018 à 17h24

Ça ne rigole pas, chez. Levient de remettre sa démission après qu'une relation avec un(e) employé(e) a été mise en lumière.Formellement proscrites, les relations entre managers et employés sont un motif suffisant pour pousser les cadres vers la sortie.D'après les informations révélées par The Verge , c'est désormais Robert Swan, CFO d'Intel, qui occupe la chaire présidentielle par intérim. Selon un communiqué officiel , c'est la tenue d'une enquête interne qui a permis de révéler la relation entre Brian Krzanich et une employée au conseil d'administration.Très à cheval sur le respect de cette fameuse clause de non-fraternisation, le fait que ladite relation soit du passée, et ait été consentie, ne semble pas faire office de circonstance atténuante pour l'ex-PDG. Présent dans l'entreprise depuis 1982, Krzanich fait désormais partie de l'histoire ancienne d'Intel. Pour preuve, sa biographie a été effacée du site officiel.N'en déplaise, la stratégie au long cours entamée par Krzanich sera suivie à la lettre par son successeur. À savoir : «».