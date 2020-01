Le Huawei P40 Pro pourrait avoir un écran incurvé sur chaque bord (et pas d'encoche)

© Twitter / RODENT950

Des révélations au compte-gouttes

P40 pro have steeper curvature compared to the P30 pro, that's because pill shaped punch hole. pic.twitter.com/MS9WOc3Veo — Teme (特米) (@RODENT950) January 13, 2020

if those are the right p40 pro size is not increasing compared to the p30 pro pic.twitter.com/5w5h8IZHcp — Teme (特米) (@RODENT950) January 13, 2020

Source : GSMArena

Le début de l'année 2020 s'annonce riche en annonces dans le domaine des smartphones. Alors que des photos volées du Samsung S20 et autres caractéristiques viennent d'être publiées sur la toile, on en apprend plus sur le Huawei P40 Pro, qui sera présenté à la fin du mois de mars à Paris D'après les fuites, le prochain flagship du géant chinois aura un écran incurvé des deux côtés ; c'est en tout cas ce que l'on peut voir sur des visuels publiés par un utilisateur de Twitter nommé RODENT950.Par ailleurs, vous pourrez dire adieu à l'encoche : la caméra frontale devrait avoir une forme de pilule et se trouver en haut à gauche de l'écran. Ce dernier aura probablement la même taille que le P30 Pro. Dans la photo ci-dessous, vous pouvez voir les écrans des P30 Pro, P40 Pro et Honor Magic 2 (dans l'ordre).Le P40 Pro devrait être doté d'un quintuple module photo , avec un objectif principal de 51,2 mégapixels. le smartphone sera commercialisé en avril, mais on ne sait toujours pas s'il sera pourvu des fonctionnalités de Google... Le litige de la firme chinoise avec les États-Unis n'est en effet toujours pas résolu.