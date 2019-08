Huawei envisagerait tester un OS russe, Aurora, sur 360 000 tablettes

Huawei cherche des alternatives locales à Android



Lire aussi :

Huawei : le nouveau SoC Kirin 990 sera lancé le 6 septembre et supportera la 5G



Un OS russe, détenu en sous-main par le Kremlin



Source : Neowin

cherche définitivement à diversifier ses plateformes, après le retrait de la licence Android par Google , suite à l'interdiction faite aux entreprises américaines de travailler avec le géant chinois.Après Harmony OS , Huawei serait en train de plancher sur la conception d'appareils tournant sous, un système d'exploitation mobile basé sur Linux et réservé pour l'heure au marché russe.Le constructeur chinois serait en pourparlers avec le ministère des télécommunications afin d'installer cetsur pas moins dedans le cadre du recensement de la population.Si les autorités acceptent cet accord, Huawei pourra réaliser un test grandeur nature avant d'envisager deou tablettes vendus en Russie.Plusieurs tablettes pilotes sont d'ores et déjà dans les mains des officiels russes et, premier opérateur du pays et propriétaire d'Aurora, confirme l'existence du projet sans donner plus de précisions : «».Huawei devra tout de même conserver de. L'État russe est actionnaire majoritaire de l'opérateur Rostelecom et nul doute que le constructeur devra s'accommoder des demandes du pouvoir en place pour utiliser Aurora sur ses appareils.