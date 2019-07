Plus rapide, l'alternative à Android de Huawei nécessiterait son propre store d'applications

Allmy / Shutterstock.com

Huawei minimise sa dépendance envers Google

Huawei pourrait ne pas revenir vers Android

Source : CNET

Fin juin, Donald Trump a évoqué une levée partielle des sanctions imposées à Huawei . Toutefois,depuis son entretien avec le président chinois, Xi Jinping.Malgré les déclarations d'apaisement de Donald Trump, le géantdu ministère du Commerce des Etats-Unis. Ainsi, l'entreprise chinoise ne peut toujours pas utiliser le système d'exploitationde Google pour ses terminaux. Toutefois, les récentes déclarations de Ren Zhengfei, fondateur et P.-D.G. de Huawei, laissent entendre que la sociétéEn effet, suite à l' urgence nationale invoquée par Donald Trump et les conséquences qui ont suivi, Huawei apour ses futurs smartphones :. L'objectif de celui-ci était, en plus de répondre aux contraintes imposées par les Etats-Unis, de. Un beau succès, puisque HongMeng OS seraitLe système d'exploitation développé par Huawei est conçu pour fonctionner sur de nombreux appareils, y compris les smartphones et les voitures. Toutefois,. Le géant chinois travaille donc au développement de cette alternative. Ainsi, au mois de juin, la société a, la plateforme d'applications de Huawei.Puisque le développement deest bien avancé, Huawei pourrait continuer à utiliser son système d'exploitation, même si les sanctions des Etats-Unis étaient levées. De plus, bien que certains smartphones du constructeurs chinois soient équipés de puces Qualcomm, la plupart de ses appareils disposent de. Ainsi, le constructeur chinois pourrait ressortir de cette épreuve avec, et encore plus fort qu'avant.Toutefois, un porte-parole de la société laisse planer le doute : «». Or, déjà, le plan B semble presque prêt et suffisamment efficace.