Brevets : Huawei réclame plus d'un milliard de dollars à Verizon, géant des télécoms US

Veja / Shutterstock.com

Huawei veut faire payer Verizon pour avoir utilisé ses brevets via des entreprises tierces

Une nouvelle conséquence au placement sur liste noire de Huawei

Source : wsj, zonebourse

Le grouperéclame la somme rondelette d'au titre de redevances portant plus de 230 brevets de la firme de Shenzhen, rapporte le Wall Street Journal. Les tensions entre la Chine et les États-Unis, sur fond de guerre commerciale, nourrissent sans doute en grande partie la colère de Huawei Au mois de février, un responsable de la propriété intellectuelle de la société chinoise avait enjoint Verizon à régler la facture de façon à «». Les brevets en question engloberaient du, des technologies liées aux objets connectés, mais aussi desLes deux géants ont pu échanger à New-York, la semaine dernière, afin de déterminer si l'un des deux plus gros opérateurs de télécommunications américains utilisait des matériels tiers pouvant entrer en confrontation avec des brevets de Huawei et constituer une infraction. En d'autres termes, l'entreprise chinoise veut savoir si Verizon a utilisé du matériel provenant d'autres sociétés qui s'appuieraient elles-mêmes sur des brevets Huawei. Rien n'a réellement filtré de cet entretien.», a tout de même déclaré un porte-parole de l'entreprise américaine. «». Cela pourrait sous-entendre que Verizon ne souhaite pas que le géant chinois soit un obstacle.Depuis son placement sur liste noire après des soupçons d'espionnage pour le compte de Pékin, Huawei est bousculé dans tous les sens , avec sa branche d'équipementier comme principale cible. Les États-Unis ne souhaitent pas que la société équipe ses administrations fédérales ni les principales nations du monde de ses infrastructures 5G.