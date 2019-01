Huawei aurait offert des primes aux salariés pour dérober des informations

ArliftAtoz2205 / Shutterstock.com

Des primes versées en fonction de la valeur des données volées

De l'espionnage industriel dès 2012 ?

Lundi, les États-Unis sont passés à la vitesse supérieure dans le dossieren mettant en cause pénalement l'entreprise dans deux actes distincts : l'un pour blanchiment d'argent, fraude bancaire et complot ; l'autre pour le vol de secrets commerciaux.Le ministère de la Justice américain a mis en ligne un document dans lequel il fait une révélation qui ne va pas arranger les affaires de la firme de Shenzhen.Parmi les douzaines de crimes présumés commis par, la justice américaine révèle que le FBI est parvenu à obtenir desrévélant qu'en juillet 2013, la société chinoise adont le montant aurait varié (insistons sur le conditionnel) en fonction de la valeur des informations dérobées appartenant à d'autres entreprises. Ces informations auraient ensuite été délivrées à Huawei grâce à l'utilisation d'uneL'acte d'accusation indique qu'un peu plus tôt, en 2012, Huawei avait entrepris un effort concerté pour voler des informations sur un robot test de smartphone de l'opérateur T-Mobile, « Tappy ». Cet effort était motivé par le désir de Huawei de fabriquer son propre robot et de pouvoir devancer la filiale de Deutsche Telekom.Les ingénieurs de Huawei avaient pu prendre secrètement des photos de la machine, relever les mesures des différentes pièces qui le composent, et même voler un morceau du robot pour que les ingénieurs chinois puissent le reproduire. Face à la menace d'une poursuite en justice, la société Huawei s'était désolidarisée de ses employés, indiquant que le vol était le fait de personnes malhonnêtes et non de l'entreprise.