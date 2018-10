Leçon d'humilité : le Kirin 980 de Huawei battu à plates coutures par l'A12 d'Apple

L'A12 Bionic est 40% plus rapide que le Kirin 980

La guerre des SoC en 7 nm

Huawei l'affirmait la semaine dernière : lesqui équipent les Mate 20 et Mate 20 Pro seront plus puissants que la puce A12 des iPhone XS et XS Max.Aujourd'hui, un benchmark Geekbench qui vient d'être publié montre clairement des performances en deçà des estimations de Huawei.Si le, la solution de Huawei n'enregistrerait que 3390 points en single core sur Geekbench. L'iPhone XS, lui, tourne autour des 4795 points - soit 40% de plus.En multicoeur, le Kirin 980 cumule 10 318 points, ce qui le classe nettement au-dessus des Snapdragon 845 (OnePlus 6) et Exynos 9810 (Samsung Galaxy Note 9), qui grimpent respectivement à 8 893 et 8 662 points.Mais, ici encore, le score se révèle insuffisant pour venir chatouiller Apple qui culmine à 11 170 points avec son A12 Bionic.Il est entendu que la guerre des chiffres n'est pas représentative de l'expérience utilisateur smartphone en main. Aussi, il est plus qu'évident que les, dont l'annonce officielle aura lieu le 16 octobre, seront d'excellents smartphones.Pour autant, on ne peut qu'esquisser un sourire lorsqu'un excès de confiance vient être douché de la sorte.