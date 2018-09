Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro : toutes les fonctionnalités ont fuité

Une batterie de 4200mAh

Toujours plus d'intelligence artificielle

Capteur d'empreinte sous l'écran et Face Unlock

Restera-t-il encore une once de suspens lorsquelèvera officiellement le voile sur seset, le 16 octobre prochain ?Rien n'est moins sûr. Car après que le design du Mate 20 Pro ait fuité hier, un document marketing interne donne en pâture toutes les fonctionnalités dont seront pourvus les futurs flagship chinois.Mis en ligne par le site israelien Girafa, le document de la discorde nous confirme quesera très costaude.Les futurs téléphones de Huawei disposeraient ainsi d'un accumulateur de 4200mAh, dépassant ainsi de 200mAh celle du P20 Pro, à l'autonomie déjà exemplaire. Et sur ce point justement, le document de Huawei revendiqueAprès que le constructeur a ouvertement moqué l'autonomie des iPhone XS , on n'en attendait pas moins de lui.De plus, les Mate 20 et Mate 20 Pro bénéficieront d'une fonctionnalité intitulée, capable deseulement. Une première - les promesses habituelles des constructeurs se situent autour des 50% de charge.Sur la batterie toujours, les flagship Huawei auront également droit à une recharge sans-fil plus performante de 15W.L'autre nerf de la guerre après l'autonomie, c'est l'intelligence artificielle. Et vu que le Kirin 980 qui équipe les futurs appareils Huawei dispose justement de deux puces NPU , on a hâte de voir comment le constructeur mobilisera cette puissance.Nous disposons d'un élément de réponse, grâce à la fonctionnalité intitulée. D'après le document en fuite, les trois appareils photo des Mate 20 Pro sauront identifier les déplacements des sujets afin de maintenir le point sur eux, et même automatiser le zoom.Une autre fonctionnalité mobilise les appareils photo, et permet d'obtenir beaucoup d'informations sur le monde qui nous entoure, grâce à une simple photo. Un service finalement assez proche de ce que propose Google avec Lens, mais intitulé iciOn le savait déjà, mais les Mate 20 et 20 Pro disposeront bien d'un capteur d'empreintes sous l'écran. Un positionnement qui tend à devenir la norme.Aussi, Huawei annonce avoir faitSur ses Mate 20 et Mate 20 Pro,- nettement plus sécurisée que la simple reconnaissance faciale. En termes de rapidité, Huawei avance une fourchette inférieure à 500 ms. Le constructeur ne résiste pas à une énième pique à son rival Apple, dont l'iPhone X met 1s à se déverrouiller avec sa technologie Face ID.Enfin, les Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro embarqueront un nouveau standard en ce qui concerne les cartes SD. Les téléphones supporteront le format, aussi petit qu'une nano SIM, et permettant un stockage jusqu'à 256 Go. Quant à savoir si l'appareil sera complètement dépourvu d'un port micro SD classique, le mystère reste entier.Tiens, vous voyez qu'il reste du suspens après tout.