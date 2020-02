Google : un plan à 10 milliards pour faire pousser de nouveaux bureaux et data centers aux USA

Sundar Pichai (© Google)

Des milliers d'emplois à la clé

Des logements accessibles aux handicapés construits par Google

Source : Blog Google

En 2020, Google étendra un peu plus son empire. Le géant américain a déclaré, mercredi 25 février et par la voie de son PDG Sundar Pichai, que le groupe allait investir 10 milliards de dollars aux États-Unis cette année. L'enveloppe permettra de faire émerger de nouveaux bureaux et centres de données sur le territoire américain. Ces deux dernières années, la filiale d'Alphabet avait déjà consenti des investissements à hauteur de 22 milliards de dollars, soit une somme à peu près équivalente.Comme l'indique Sundar Pichai, ces investissements, répartis au sein de Google, dans la main-d'œuvre nécessaire à la construction de centres de données, dans des installations d'énergie renouvelable, ainsi que dans les entreprises locales et les municipalités alentours.Selon un rapport publié en décembre 2019 par le centre de réflexion Progressive Policy Institute, la maison-mère de Google, Alphabet, fut le plus gros investisseur aux États-Unis l'année dernière, si l'on ajoute les investissements consentis en recherche et développement.En 2019, Alphabet a généré un chiffre d'affaires de 162 milliards de dollars , et 34 milliards de dollars de bénéfice net, outre le recrutement de 20 000 nouveaux salariés. Au 31 décembre 2019, Alphabet comptait près de 120 000 collaborateurs dans ses rangs.Le géant Google est présent dans 26 États des USA (plus d'un sur deux !) et concentrera plus particulièrement ses efforts sur 11 d'entre eux cette année, à savoir la Californie, le Colorado, la Géorgie, le Massachusetts, le Nebraska, l'État de New York, l'Oklahoma, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Texas et Washington.Google dépensera également un milliard de dollars pour la construction de logements en Californie. Plus de 380 logements ditsont déjà été construits par la firme de Moutain View le long de la côte californienne. En 2020, la société axera davantage sa stratégie en la matière sur le développement d'habitations destinées aux handicapés.