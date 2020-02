Google met en avant les services d'entreprises rivales, une manière de rassurer l'Europe ?

Comment Google met en avant les sites concurrents

Source : Engadget

Une manière de calmer Margrethe Vestager, commissaire européenne à la Concurrence ? C'est très probable, alors que celle-ci, aux côtés d'une trentaine d'entreprises, a exprimé de nouvelles préoccupations concernant Google au début du mois de février.Selon les découvertes du site Search Engine Land , Google commence à mettre en avant des entreprises concurrentes, comme Yelp, dans les résultats de son moteur de recherche.Si l'on cherche, par exemple, un nouveau restaurant, on peut voir un petit carré en haut de page affichant «» et permettant de cliquer directement sur TripAdvisor ou autres. Les résultats s'affichent ainsi au-dessus de ceux de Google Maps et autres services de Google. Le dispositif aurait été testé en Allemagne avant d'être appliqué à l'Angleterre. Il vient d'arriver en France.Rappelons que Google est régulièrement accusé, en Europe, d'abuser de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche. En décembre, le géant avait été condamné à payer 150 millions d'euros à la France pour abus de position dominante sur le marché des publicités. L'entreprise a aussi été rappelé à l'ordre par la Commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, au début de ce mois de février, pour la mise en avant anticoncurrentielle de son produit Google Vacation Rentals.