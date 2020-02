Alphabet (Google) dévoile ses résultats 2019, YouTube atteint les 15 milliards de dollars

La salle YouTube, au Googleplex (© Google)

La santé financière d'Alphabet reste excellente

YouTube, plus fort que Google Cloud

Le début du mois de février coïncide souvent avec la publication des résultats du dernier trimestre et des résultats annuels des entreprises. Cette fois, c'est au tour du géant Alphabet de passer à table, la maison-mère de Google à la valorisation supérieure aux 1 000 milliards de dollars en Bourse. Ce lundi 3 février, la firme américaine a dévoilé, sans surprise, des résultats en nette progression en 2019. Fait inédit, elle a donné pour la première fois le chiffre d'affaires de sa plateforme vidéo, YouTube.Au dernier trimestre de 2019, Alphabet a généré un chiffre d'affaires de 46,075 milliards de dollars, légèrement inférieur aux prévisions des analystes, certes, qui tablaient sur 46,9 milliards, mais en progression de 17 % sur un an. Le bénéfice par action fut bien meilleur que prévu, à 15,35 dollars contre 12,74 dollars.La croissance de la maison-mère de Google est effectivement plus faible que celle des années précédentes, mais le groupe a tout de même engendré 10,7 milliards de dollars en bénéfice net sur les trois derniers mois de l'année 2019, soit 1,6 milliard de plus que le quatrième trimestre 2018.En 2019, Alphabet aura enregistré un chiffre d'affaires de 162 milliards de dollars, avec un bénéfice net grimpant à 34,3 milliards sur l'ensemble de l'exercice.Dans le détail, il est intéressant de noter que le rapport financier d'Alphabet offre plus de clarté que les années précédentes, sans doute pour séduire les investisseurs. Prenons le cas de YouTube, par exemple, dont nous connaissons enfin le chiffre d'affaires.La plateforme vidéo de Google a généré, en 2019, plus de 15,15 milliards de dollars de revenus (+ 38 % sur un an, selon le patron du groupe Sundar Pichai). Sur le quatrième trimestre de l'exercice, elle a rapporté 4,7 milliards de dollars à Alphabet.Un mot enfin du Cloud, nouvelle poule aux œufs d'or des géants du numérique. Google Cloud, bien qu'assez loin derrière Amazon et Microsoft sur ce marché, a généré 2,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre, et 8,9 milliards de dollars en 2019.