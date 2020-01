Alphabet dépasse le cap du trillion de dollars de capitalisation

Quatre entreprises à plus de mille milliards de capitalisation boursière

Source : The Next Web.

L'action de l'entreprise a gagné 0,8 % en bourse, jeudi 16 janvier, finissant la séance à 1 451 dollars. Elle enregistre une progression de 8,3 % depuis le début de l'année.Alphabet devient la quatrième société américaine à atteindre ce gigantesque cap. Devant elle, on retrouve Apple, Microsoft et Amazon.Malgré les enquêtes antitrust menées aux États-Unis, les amendes reçues en Europe , et les résultats moins bons que prévu au troisième trimestre 2019 , les marchés continuent de témoigner de la confiance à Alphabet.Notons que Facebook pourrait devenir la cinquième entreprise à franchir ce cap symbolique, avec actuellement 630 milliards de capitalisation boursière.