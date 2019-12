Face aux GAFAM, Margrethe Vestager veut revoir les règles de la concurrence dans l'UE

© Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Cette annonce intervient après des critiques envers la Commission Européenne , qui a accusé Google d'abus de position dominante.La vice-présidente a déclaré que «». Elle a ainsi annoncé vouloir étudier la manière dont les entreprises se font concurrence et interagissent entre elles.Margrethe Vestager fait l'objet de différents surnoms soulignant son attitude stricte envers la concurrence dans l'Union Européenne. Le Figaro va jusqu'à évoquer une « dame de fer » l'obligation pour Apple de payer 13 milliards d'arriérés d'impôts, les griefs adressés à de grands éditeurs de jeux vidéo une accusation envers la Hongrie d'avoir favorisé Samsung avec des aides publiques ... La Commission Européenne a également mis fin à des partenariats, notamment celui qui devait unir les activités ferroviaires de Siemens et d'Alstom, ou encore le projet de fusion entre les métallurgistes ThyssenKrupp et Tata Steel Ltd.Ces différentes décisions ayant attisé des critiques, Margrethe Vestager s'est notamment expliquée quant à l'arrêt du partenariat entre ThyssenKrupp et Tata Steel Ltd., déclarant que «».La vice-présidente s'est aussi exprimée concernant une amende précédemment infligée à Google. En juillet 2018, la Commission ayant jugé anticoncurrentielle (notamment envers Apple) la pré-installation de logiciels Google sur les smartphones d'autres constructeurs, le géant américain a été condamné à une amende de 4,3 milliards d'euros . À ce sujet, et après avoir précisé que «», elle a déclaré : «».Reste à voir quelles seront les modifications apportées aux règles de la Commission, qui travaille aussi sur des aides à destination de l'industrie européenne.