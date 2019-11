Google fait évoluer ses règles concernant les publictités politiques (dans le bon sens)

Credits : Roman Boed

Google propose une réponse de Normand à la question des publicités politiques



De nouvelles règles qui visent seulement à limiter les abus les plus visibles



Source : 9to5Google

Les réseaux sociaux ont récemment pris position sur les publicités politiques. Twitter a décidé de ne plus proposer de publications sponsorisées par un parti ou un candidat, afin d'éviter toute diffusion de fake-news sur sa plateforme. Facebook a au contraire indiqué qu'il ne contrôlerait aucune publication et laisserait les électeurs se faire leur propre opinion sur les propositions avancées, même si elles sont mensongères et sans fondement.Google vient tout juste d'annoncer ces nouvelles règles concernant les publicités politiques et le géant de la recherche va adopter une position intermédiaire. L'entreprise continuera de proposer des annonces lors des différents scrutins mais annonce un renforcement de ses mesures de contrôle.», annonce Scott Spencer, vice-président du groupe en charge des publicités dans un communiqué.», ajoute t-il.Ce n'est pas pour autant que Google va analyser et contrôler l'ensemble des messages proposés par les partis politiques. Le moteur de recherche va uniquement censurer les propositions les plus farfelues ou mensongères.», estime Scott Spencer.Google va également limiter le ciblage proposé aux annonceurs à l'âge, au genre, au code postal et à certains centres d'intérêt spécifiques, comme les internautes assidus d'articles économiques. L'entreprise américaine va suivre les conclusions d'études affirmant qu'un ciblage trop précis pouvait favoriser l'adhésion aux messages des partis les plus radicaux.Auparavant les annonceurs pouvaient cibler leurs messages selon le positionnement politique des utilisateurs des services Google.Cette nouvelle politique publicitaire sera appliquée tout prochainement au Royaume-Uni, à l'approche du scrutin législatif qui se déroulera le 12 décembre ainsi qu'au reste des pays de l'Union européenne. Les Etats-Unis et le reste du monde suivront dès le 6 janvier prochain.