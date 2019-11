Google veut s'attaquer au secteur financier avec une banque en ligne

Quoi de neuf avec Cache ?

Lire aussi :

Projet Nightingale : la collecte de données médicales par Google passe mal



Quid des données ?

Lire aussi :

Des employés de Google protestent contre les accords de l'entreprise avec des sociétés pétrolières



Source : New York Times

Pour le moment nommé « Cache », ce nouveau service financier est développé en partenariat avec deux grandes institutions bancaires américaines.Les informations sur ce nouveau projet ont été révélées par le Wall Street Journal , mercredi 13 novembre, avant que Google décide finalement de communiquer dessus.Selon le média américain, l'entreprise s'associe avec deux banques américaines pour lancer Cache : Citigroup, l'une des six plus grandes banques américaines, et la Stanford Federal Credit Union, une coopérative de crédit.Les trois partenaires auront pour objectif de lancer une véritable offre bancaire permettant de gérer les activités bancaires et les comptes des clients. Qu'est-ce qui distinguera cette offre d'une banque classique ou des offres numériques existantes ? «», note le New York Times.Dans un entretien au journal, un représentant de l'entreprise, Craig Ewer, explique que Cache pourrait aider les consommateurs à «» pour leurs finances. Le service serait en priorité dédié à une utilisation mobile et pourrait arriver dans le courant de l'année prochaine.Évidemment, quand on pense à un service financier de Google, on craint pour ses données personnelles. Google affirme au Wall Street Journal que la firme ne vendra pas ces données à des annonceurs et souligne que les données de Google Pay sont précieusement sécurisées.Le NYT souligne aussi que le service financier en lui-même ne sera pas géré par Google, mais par ses deux partenaires.Enfin, Google souligne que les utilisateurs de Cache ne paieront pas de frais bancaires. Peut-être un moyen de booster son service Google Wallet face à Apple Card ? Difficile, pour le moment, de penser que cela suffira à distinguer cette nouvelle offre.