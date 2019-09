Google lance sa propre marketplace, bien distincte de l'onglet "Shopping" de son moteur de recherche

Bienvenue sur Google Shopping (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

L'option « Acheter sur Google » fait son apparition

Vous commandez un produit proposé par un site tiers, sans avoir à quitter Google, qui prend tout en charge

L'Info :

Vous n'êtes pas obligé d'être connecté à Google pour naviguer sur la boutique. En revanche, pour finaliser l'achat, vous devez vous connecter à votre compte.

Faites vos jeux (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

Retour, support... Google offre les mêmes services qu'un e-commerçant traditionnel

L'étape du paiement (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

Lire aussi :

50 procureurs généraux américains lancent une enquête contre Google

Source : Google Shopping

règne en maître ou presque sur le numérique, mais certaines parties ou activités du Web lui échappent encore. C'est notamment le cas du, où Amazon et Alibaba ont la faveur des utilisateurs du monde entier. La firme de Moutain View a donc décidé de secouer le cocotier en lançant, plutôt discrètement, son programme «» en mars dernier, qui est venu. Le service, en test ces derniers mois, est désormais accessible à tous les internautes.Vous connaissez forcément, l'ex-comparateur de prix historique de la firme de Moutain View, d'ailleurs épinglée par la Commission européenne et condamnée à une amende de 2,42 milliards d'euros en juin 2017 pour l'abus de position dominante de l'outil. Désormais,fait office degrâce à saLorsque vous naviguez sur shopping.google.fr , vous ne manquerez pas de remarquer qu'une nouvelle option a fait son apparition, en haut à gauche de l'écran. Il s'agit de la case «», symbolisée par une icône panier. Cette simple mention fait de la société, non plus un intermédiaire (c'est-à-dire proposant des annonces qui vous redirigent vers un site marchand tiers), mais un, même si son catalogue est pour l'instant famélique comparé à celui de son plus grand concurrent.Comment cela fonctionne ? Essayons par exemple de trouver notre bonheur avec la requête, en vérifiant que l'option «» est bien sélectionnée. Ici, on nous propose un jeu à 25,99 euros, en promotion et «». Sauf queC'est en effet surque vous devez renseigner votre adresse de livraison, vos coordonnées, votre moyen de paiement (sauf si vous êtes déjà enregistré sur). Vous finalisez ensuite votre commande sur Google, sans avoir à quitter la marketplace américaine.Que se passe-t-il après la commande ? Lors de la finalisation de l'achat, il est indiqué,, que les conditions générales de vente (CGV) appliquées sont celles d'Auchan, puisque le magasin assure la livraison. En revanche,. La firme précise être «» et indique que les marchands peuvent ensuite contacter directement le client au sujet de sa commande.En outre, Google se charge desi celui-ci présente un défaut ou qu'il ne vous satisfait pas. Comme une plateforme de e-commerce traditionnelle, Google vous propose l'option «» et vous propose d'imprimer l'étiquette et le bordereau qui vont permettront de réexpédier le colis, avant de demander un remboursement.Google propose mêmedestiné à guider les utilisateurs dans leurs achats ou en cas de questions sur une commande, un retour ou autre. Souvent, trois options de contact sont proposées : l'appel, le chat et le courrier électronique. Alors, si le service est encore loin de pouvoir titiller ses illustres concurrents, nous suivrons avec attention son évolution.