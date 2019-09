Search : Google a connu une grosse baisse de sa part de marché en France, voici pourquoi

© PK Studio / Shutterstock.com

Sur smartphone, Google a souffert cet été

Bingo estival pour Bing

Que s'est-il passé pourcet été en France ? Pourquoi le géant américain, sans concurrence ou presque sur le territoire comme dans la plupart des autres pays du monde, a vu sa part de marché brusquement diminuer au cours des deux derniers mois dans l'Hexagone ? La réponse tient en fait à une disposition réglementaire. Et le mois de septembre sonne déjà comme un retour à la normale.» chantait Éric Charden, sur les conseils de Didier Barbelivien. Et ce fut le cas du côté de Google. Alors que le moteur de recherche est, avec un concurrent, Bing, qui plafonne autour des 3 % de parts de marché, on pouvait se dire que Google n'avait rien à craindre. Sauf que l'été est passé par là.Entre juin et juillet 2019,, sur l'ensemble des recherches, ordinateur, smartphone et tablette confondus.uniquement, la chute est encore plus impressionnante :, selon les mesures de StatCounter. Il s'agissait alors d'une chute historique pour Google.Et cela a continué, puisqu'. Sur mobile, la part de Google est descendue à 80,75 %. Le début d'une crise ? Pas vraiment.En mars 2019, Google avait annoncé devoir procéder à, qui a condamné la firme à plusieurs reprises pour abus de position dominante dans le passé.Ainsi, depuis le mois de juin, des utilisateurs d'Android ont constaté. Celui-ci leur propose de, et de. Ainsi, et même si Google conserve un avantage en intégrant ses propres applications et services, en natif, sur les smartphones, la firme de Moutain View laisse ce choix à ses utilisateurs.Et vous en connaissez désormais les conséquences., le moteur de recherche de Microsoft, qui a connu une poussée de près de 12 % de parts de marché au mois d'août. Néanmoins,en enregistrant une part de marché supérieure à 93,5 % depuis le début du mois. Bing, de son côté, flirte toujours avec la barre des 3 %, selon StatCounter. Le plus fort reste le plus fort.