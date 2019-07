Google : DragonFly, le moteur de recherche censurable chinois mort et enterré ?

Un abandon temporaire ?

Genèse d'un projet fortement controversé

Le projetaurait permis à la firme américaine, absente du marché chinois depuis 2010, de toucher plus d'un milliard d'utilisateurs supplémentaires.» : c'est en ces termes quea annoncé avoir abandonné le développement de son moteur de recherche en collaboration avec le gouvernement chinois. Cette annonce est aujourd'hui la plus claire émise par Google quant à l'avenir de, après ses nombreuses déclarations contradictoires l'année passée.Toutefois, les intentions de la firme de Mountain View quant au marché chinois restent floues. Le terme «», en particulier, suscite des interrogations : le projet est-il définitivement enterré, ou simplement? Un porte-parole de Google a répondu aux demandes de précisions des journalistes par la phrase suivante : «».Si, selon les dires de Google, les équipes travaillant suront été affectées à de nouveaux projets, certains employés soupçonneraient la firme desur un moteur de recherche se pliant aux exigences de la Chine.Depuis la révélation de son développement par le magazineen août 2018, le projetn'a cessé de faire l'objet de. Ce sont tout d'abord les employés de Google eux-mêmes qui ont fait part de leur indignation en adressant une lettre à la direction du géant américain,. Jack Poulson, un des chercheurs principaux de Google, a égalementà cette période, en signe de protestation. Les ONG et les groupes de défense des droits de l'Homme avaient suivi, faisant également entendre leurs voix contre DragonFly. Inquiètes pour, de la vie privée et des droits de l'Homme en Chine, une soixantaine d'organisations dontet l'— pour ne citer qu'elles — ont ainsi manifesté publiquement leur désaccord. Selon elles, DragonFly serait une nouvelle opportunité pour le gouvernement chinois de, notamment celles des journalistes, et dedéjà omniprésente dans le pays.Après une motion de censure déposée par certains actionnaires de la firme, l'administration Trump s'est également opposée à la réalisation du projetEn effet, en octobre dernier,- vice-président des États-Unis - aurait demandé à Google de stopper son projet. Il semblerait que la firme américaine soit finalement revenue à la raison. La récente annonce d'une enquête antitrust contre Google , soupçonné par le gouvernement américain de travailler en secret pour l'armée chinoise y serait-elle pour quelque chose ?n'est pas le premier projet de Google à susciter de vifs débats avant d'être abandonné prématurément. Souvenez-vous du projet Maven , en collaboration avec le Pentagone : suite à une vague de démissions de nombreux employés, la firme avait avorté son projet de