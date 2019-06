Malgré un vote des actionnaires de Google, le projet de moteur de recherche censuré DragonFly continue

Certains actionnaires se battent pour que Google ne cède pas aux exigences de la Chine



Derrière ce rejet, la possibilité de toucher plus d'1 milliards d'utilisateurs



Source : TechCrunch

Google semble pressé de revenir en, de quelque manière que ce soit. Le conseil d'administration de l'entreprise a rejeté unedéposée par plusieurs actionnaires visant à limiter les efforts déployés par le moteur de recherche pour s'implanter à nouveau dans le pays.La motion indiquait que Google aurait du organiser et publier une étude d'impact sur les droits de l'homme en examinant l'impact d'un moteur de recherche Googleen Chine.Les investisseurs souhaitaient par ce vote mettre un terme au projet « Dragonfly » . Sous ce nom de code, les équipes de Mountain View prépareraient une version de Google adaptée à la Chine, et notamment au contrôle et à la répression exercés par les autorités gouvernementales.», a déclaré Joshua Brockwell, directeur de la communication des investissements chez Azzad Asset Management, qui soutient cette résolution. «. »Pour rappel, la Chine a subi des pressions internationales au cours de l'année écoulée qui aurait pris pour cible des musulmans ouïgours et détenu plus d'un million de personnes.Google a commenté le rejet de cette résolution dans une déclaration : «. »Il est clair que Google ne peut plus se passer du marché chinois et de ses centaines de millions d'utilisateurs potentiels. A voir désormais quelle forme prendra ce retour, et si le moteur de recherche pourra lier ses objectifs commerciaux avec ses considérations