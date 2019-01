La Maison Blanche veut que Google stoppe son projet de moteur de recherche en Chine

Les ennuis continuent

Tout commence le 1er août dernier avec un article du magazine The Intercept , qui révèle que Google serait en train de travailler sur un moteur de recherche respectant la censure appliquée par le gouvernement chinois. Un projet baptisé Dragonfly S'ensuit alors une vague d'indignation générale au sein même de Google, avec la rédaction d'un courrier demandant l'arrêt du projet, et adressé au géant américain accompagné de la signature de 1 400 de ses employés. Une période agitée puisque Jack Poulson, chercheur principal de l'entreprise, démissionne en même temps en signe de protestation.Et si la tempête semblait s'être calmée ces derniers temps, elle a l'air de reprendre de plus belle avec une récente déclaration delui-même, vice-président des États-Unis, qui aurait récemment demandé à Google lors d'un discours, dcar ilGoogle va-t-il continuer dans sa lancée malgré les nombreuses controverses engendrées par son moteur de recherche ?