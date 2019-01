Google étend sa protection contre les attaques DDos aux politiques et aux journalistes

Page d'accueil de projectshield.withgoogle.com

Permettre aux citoyens d'accéder aux bonnes informations

Google multiplie les initiatives pour lutter favoriser la transparence du scrutin

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens desont appelés à voter pour élire leurs représentants au Parlement européen de Strasbourg. Face aux risques de voir le scrutin perturbé, Google est en train de mettre en place un système visant à la bonne tenue du processus électoral. Ainsi, la société a décidé deProject Shield est un service gratuit , issu de la division Jigsaw d'Alphabet et débuté sous le nom de Google Ideas en 2011, qui permet aux sites web des journaux et des médias de bénéficier des technologiques de cybersécurité de Google afin d'(tentatives de mettre un site Internet hors-ligne en surchargeant son serveur).Google a choisi d'ouvrir Project Shield aux organes de presse et aux organisations de défense des droits de l'homme en 2016. L'année dernière, la firme de Moutain View l'a étendu aux organisations politiques américaines.Jigsaw offre gratuitement sa protection aux journalistes, aux partis politiques, aux ONG et aux groupes de surveillance des élections pour garantir que les citoyens et internautes puissent toujours avoir accès aux informations recherchées durant la période électorale, sans aucune entrave ou perturbation.Le fonctionnement de Project Shield s'opère en quatre étapes. Une fois que le site est configuré par le média ou l'organe qui veut en bénéficier,. Ensuite, s'il considère que le trafic résulte d'une attaque, et se veut donc nuisible, il rejette la requête et l'empêche d'atteindre le serveur sur lequel est hébergé le site.Puis Shield traite la requête de l'utilisateur en l'envoyant par proxy au datacenter Google Cloud le plus proche, ce qui améliore la performance et diminue la latence. Enfin, Jigsaw récupère le contenu demandé via son cache ou son serveur pour le retourner à l'utilisateur. Si le cache est utilisé, cela réduit la charge sur le serveur et améliore la performance globale pour l'utilisateur.Google veille par ailleurs à la prévention de divers abus comme leshébergées en ligne, comme Google Maps, qui pourraient empêcher un électeur de localiser son bureau de vote. La société américaine assure toujours également deset annonce à ce titre avoir déjà formé plus de 1 000 responsables de campagne électorale, ainsi que des journalistes et des membres d'ONG.Enfin, Google a annoncé avoir introduit uneen marge des élections européennes de mai prochain. Une personne qui souhaite diffuser une publicité en rapport aux élections européennes en passant par les plates-formes de Google se doit de fournir une documentation attestant qu'elle est bien une entité basée dans l'Union européenne ou un citoyen issu d'un pays membre de l'UE. Google mettra à disposition du public les informations nécessaires pour savoir qui a financé la campagne.