Alphabet, la maison-mère de Google, continue d’engranger des bénéfices

Les résultats d'Alphabet, sabotés par les scandales de Google ?

n'est évidemment pas aussi connue que sa filiale,, mais elle reste la maison-mère du moteur de recherche le plus influent du monde. La société a publié il y a quelques jours ses résultats financiers trimestriels . Selon le communiqué de presse, Alphabet a généré un chiffre d'affaires de 33,7 milliards de dollars (29,6 milliards d'euros), en forte hausse de 21% par rapport à ses résultats du troisième trimestre 2017.Le marché n'a pas très bien réagi à la publication des publications, lui qui s'attendait à un bénéfice avoisinant les 34 milliards de dollars. Tatillons, les investisseurs... Alphabet paie peut-être l'amende record de 5 milliards de dollars infligée récemment par l'Union européenne à Google, qui en a fait appel , sans oublier la terrible bévue de Google+ et les fraudes publicitaires sur les appareils Android . Encore plus récemment, le PDG de Google Sundar Pichai a révélé que la société avait licencié plusieurs dizaines de salariés pour des affaires de harcèlement sexuel.Il faudra attendre véritablement les résultats du quatrième trimestre de l'année pour voir si les « affaires » dans lesquelles Google a pu tremper portent véritablement préjudice à Alphabet.