Aptoide gagne son procès contre Google, et ça va faire date

La Commission européenne statue contre Google

Une décision qui pourrait avoir un impact pour des développeurs d'applications dans le monde entier.va devoir faire de la place à ses concurrents, y compris ceux exploitant son système d'exploitation.est une boutique d'applications d'origine portugaise, qui fonctionne sur Android. Il fait figure de concurrent du Google Play Store et compte plus de 250 millions d'utilisateurs, ainsi que 6 milliards de téléchargements.Mais voir un concurrent de son propre magasin d'applications sur les téléphones mobiles utilisant son système d'exploitation n'était pas vraiment du goût de Google. Par conséquent, le géant américain se servait d'Android pourdes smartphones, à l'insu de leurs utilisateurs. Ce qui a entraîné la riposte judiciaire de l'entreprise portugaise, avec une première plainte à la Direction générale de la concurrence de l'Union européenne, en 2014.La Commission européenne a finalement ordonné à Google deet de séparer le système d'exploitation Android des services qui l'exploitent, sentence applicable dans 82 pays. En outre, pour avoir utilisé son OS pour bloquer ses concurrents, l'entreprise américaine devra s'acquitter de la bagatelle de...Pour Paulo Trezentos, directeur général d'Aptoide, cette décision est un signe d'espoir pour de nombreuses startups à travers le monde. « Si vous êtes dans votre bon droit, n'ayez pas peur de défier Google », déclare-t-il. Mais préparez-vous tout de même à un procès pouvant durer plus de quatre ans.