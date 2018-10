Berlin : le campus Google annulé après 2 ans de résistance des citoyens

La multinationale cède face au mécontentement

Un campus qui aurait fait grimper le prix des loyers

C'était un projet très ambitieux que Google voulait bâtir dans le quartier berlinois de Kreuzberg. Sur environ 3000 m, la marque devait installer son campus avec des bureaux, des cafétérias mais aussi des espaces de travail en commun. Il devait s'agir d'un incubateur de start-ups visant à dynamiser l'un des plus vieux quartiers de Berlin.Malheureusement pour l'entreprise, la population locale voyait cette implantation d'un mauvais œil. De nombreuses manifestations ont eu lieu sur place ces deux dernières années. Il était notamment reproché à Google de pratiquer l'évasion fiscale d'utiliser de façon immorale des données personnelles. Une campagne « Fuck off Google » avait même été menée.Ainsi, même si la marque a refusé d'admettre que ces protestations y étaient pour quelque chose, Google a décidé d'enterrer définitivement le projet. Les équipes locales prendront place dans des bureaux bien plus modestes. À Kreuzberg, deux associations humanitaires locales s'installeront dans les 3000 mqui auraient dû accueillir la firme américaine.Berlin aurait dû être la septième ville à accueillir un tel campus après Tel-Aviv, Sao Paulo, Varsovie, Séoul, Madrid et Londres.Rappelons que le prix de l'immobilier a flambé de 20,5% dans la capitale allemande entre 2016 et 2017 (d'après The Guardian ). Kreuzberg n'a pas été épargnée, puisque les prix ont grimpé de 71% durant cette même période.Les opposants à Google laissaient entendre que le campus aurait aggravé les choses et qu'ils auraient été forcés de quitter le quartier.