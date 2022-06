iOS 16 : rumeurs, fonctionnalités, date de sortie... tout ce qu'il y a à savoir sur la prochaine mise à jour de l'iPhone

Pour personnaliser l'écran de verrouillage, il suffit d'appuyer et de maintenir la pression sur l'écran de verrouillage et d'appuyer sur Personnaliser pour vous retrouver dans l'éditeur. Pour les développeurs, WidgetKit est maintenant disponible pour créer des widgets d'écran de verrouillage.

Les notifications défilent désormais depuis le bas, au fur et à mesure que vous les recevez, ce qui vous donne une vue claire de votre écran de verrouillage personnalisé. iOS 16 propose en outre un nouveau style de notification appelé « Activités en direct » : une formule hybride entre une notification et un widget. Vous pouvez ainsi suivre une course ou un Uber directement depuis l'écran de verrouillage, par exemple.

Le mode Concentration a aussi été amélioré dans iOS 16 : il est devenu plus puissant, plus facile à configurer et à utiliser, et il se connecte désormais à l'écran de verrouillage. Grâce à l'intégration de plusieurs écrans de verrouillage, vous pouvez lier le fond d'écran et les widgets à un profil Concentration spécifique, ou activer un profil simplement en glissant vers l'écran de verrouillage concerné.