Des années après Android, iOS 16 intègre enfin le retour haptique sur le clavier

Dans la soirée d’hier s’est tenue la WWDC 2022. Un événement durant lequel Apple en a profité pour éplucher l’ensemble des annonces majeures gravitant autour de ses appareils et de ses écosystèmes. Et justement, iOS 16 étant d’ores et déjà entre les mains de développeurs, voilà que de nouveaux éléments commencent à pointer le bout de leur nez.