L'autorité de régulation irlandaise ouvre une enquête sur la protection de la vie privée chez Apple

Des enquêtes qui se multiplient sur fond de vie privée

L'Irlande, un pays décidé à lutter contre les géants du numérique

Source : CNBC

Ensemble cumuler les enquêtes à son encontre comme un fan de la marque empile les iPhone au fil des ans. CBNC nous apprend que le(DPC) a ouvert une nouvelle enquête - la troisième - contre la firme de Cupertino, relative à la protection de la vie privée. Le régulateur veut s'assurer qu'Apple respecte bien les dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne.Tout utilisateur est censé être en mesure de savoir quellessont concrètement conservées par la plateforme, l'application ou le système d'exploitation qu'il utilise, et si son consentement est bien requis par la firme qui utilise lesdites données. C'est cette double affirmation que le gendarme des données irlandais tend à vérifier, par l'ouverture de cette nouvelle investigation à l'encontre d'Apple.L'an dernier, la commission irlandaise avait déjà ouvert une enquête à l'encontre de la société américaine visant à connaître la manière dont elle utilise les données personnes de ses membres dans le cadre de publicités ciblées . La DPC souhaitait par ailleurs vérifier que la déclaration de confidentialité, relative au respect de la vie privée et consultable par les utilisateurs, était suffisamment transparente.Si l'Irlande accorde une attention toute particulière à Apple, c'est parce que, à Cork plus précisément, dans le sud de l'île verte.Le pays a également ouvert des enquêtes à l'encontre de Twitter, Google , Microsoft, Quantcast et surtout Facebook, la société de Mark Zuckerberg étant la plus étroitement surveillée par le régulateur local, avec pas moins de huit enquêtes à son actif.