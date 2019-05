RGPD : Google (enfin) ciblé par une enquête européenne

Brave à l'origine de plusieurs plaintes

Les sanctions pourraient s'accumuler pour Google

Source : Android Police

Laest une organisation irlandaise plus ou moins équivalente à la CNIL française. Son rôle est de faire respecter les lois de l'Union européenne en matière de protection des données, dont le(Règlement général sur la protection des données).L'institution a déclaré avoir reçu plusieurs plaintes visant, notamment de la part de, société qui édite un navigateur axé sur la protection de la vie privée . Le géant américain serait accusé de récolter de multiples données personnelles sur les internautes et de les diffuser aux entreprises clientes de ses services de publicité ciblée.En réponse, la DPC aet la façon dont la filiale d'Alphabet adresse les problématiques liées à la vie privée des utilisateurs. Le siège social européen du groupe américain étant situé à Dublin, c'est bien à l'organisme irlandais de statuer.Les investigations ont pour but deavec le RGPD. D'après le communiqué de la DPC, cela passe par l'examen «».En cas d'infraction au règlement, l'entreprise américaine s'expose à de lourdes sanctions, qui peuvent aller. Quelques mois après l' amende de 50 millions d'euros infligée par la CNIL , l'addition pourrait finir par sembler salée à Google.Serait-ce le début d'un changement de mentalité chez les entreprises de la tech ? Quoi qu'il en soit, Google n'est pas le seul géant à être ciblé par la DPC : ces derniers mois, le régulateur a ouvert, visant notamment Twitter, LinkedIn, Apple ou Facebook.