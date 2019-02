Apple News : les éditeurs de presse mécontents avant la présentation prévue le 25 mars

Des conditions inacceptables pour certains titres emblématiques

Une annonce pourrait avoir lieu le 25 mars dans un keynote dédié aux services

n'est pas encore lancé que déjà les premiers problèmes surviennent. La Pomme prépare depuis quelques mois le lancement d'une offre d'abonnement à la presse , disponible sur l'ensemble de ses appareils. À l'instar de la musique ou de la vidéo, il sera possible d'accéder aux contenus des plus grands journaux et magazines depuis son iPhone ou iPad, via une souscription mensuelle.Le Wall Street Journal a pu glaner quelques informations sur les négociations entre les plus grands éditeurs de presse et le constructeur de Cupertino. Et les conditions proposées (imposées?) par ce dernier sontles grands groupes de presse américains.Apple souhaiteraitsur le prix de l'abonnement final, qui serait fixé autour de 10 $ (le prix semble encore incertain, selon les sources du journal). L'autre moitié serait répartie entre les différents partenaires disponibles sur la plateforme, sur la base du temps passé par le lecteur sur tel ou tel magazine ou journal.Le groupe ne partagerait pas en outre les données personnelles des abonnés, comme l'adresse mail ou postale, des informations indispensables pour les groupes de presse afin d'effectuer des opérations marketing auprès de leurs clients.Leet leseraient opposés à de telles conditions et poursuivent les négociations. Le risque, pour Apple, serait de ne pas proposer ces deux emblèmes de la presse américaine au lancement. Du côté du Wall Street Journal, l'idée de ce partage des recettes est moins contestée.Apple, pour convaincre les réticents, pourra compter surde son application. Déjà installée par défaut sur tous les appareils iOS aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, Apple News est consultée par 85 millions d'utilisateurs mensuels.Malgré ses points d'achoppement, Apple entend bien lancer rapidement son nouveau service. La date du 25 mars serait calée pour un keynote entièrement dédié aux services de la marque. Si la rumeur veut que seul le service Apple News soit présenté, il se peut que la firme glisse un mot au sujet de son offre de streaming vidéo , prévue également pour cette année.