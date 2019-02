Apple ne parvient pas à bloquer les applis pornographiques, malgré le système de certificat

TechCrunch

Apple a fait preuve de laxisme dans sa surveillance



Cette application s'installe en utilisant un certificat d'entreprise (Source : TechCrunch)

Un certificat très (trop) simple à obtenir



Ce site de pari en ligne se targue de son appli iOS alors qu'il n'aurait normalement pas obtenu d'autorisation (Source : TechCrunch)

Récemment,a sanctionné Google et Facebook en révoquant quelques heures leur, ce système qui permet de distribuer des applications sans passer par la supervision du constructeur. Les deux géants américains en abusaient et en profitaient pour distribuer des applications de collecte données. Sauf que d'autres services ont utilisé la méthode pour contourner l'App Store.Le site américain TechCrunch indique avoir repéré pas moins dequi ont obtenu un certificat d'entreprise pour contourner l'App Store, alors que sans le précieux sésame, elles n'auraient pas eu la moindre chance d'être acceptées.Alors qu'Apple et Tim Cook font de la protection des données personnelles leur cheval de bataille , cette affaire vient forcément doucher les beaux discours et révèle un vrai laxisme dans la surveillance de la firme de son programme de certification d'entreprise.Pour se procurer un certificat d'entreprise, il suffit de remplir un simple formulaire en ligne, de régler la somme de 299 dollars, de disposer d'un Mac à jour et de, qui est l'équivalent d'un SIRET international. Ensuite, il suffit de répondre à un représentant d'Apple et l'assurer de respecter l'ensemble des règles du programme. En quelques semaines, l'affaire est dans le sac. Simple comme bonjour ou presque.TechCrunch a par ailleurs découvertproposant d'installer des applications frauduleuses en dehors de l'App Store. Et nul besoin de jailbreak, qui permet d'installer des applis non-approuvées sur un appareil de la firme à la pomme.Si certaines applications douteuses restent fonctionnelles, Apple affirme que les développeurs en infraction avec le programme se verront supprimer leur certificat d'entreprise.