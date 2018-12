Grâce à Samsung, les prochains iPhone pourraient être plus fins

Vers un iPhone encore plus fin

Faudra-t-il payer plus cher pour un smartphone plus petit ?

Selon les informations du site travaille actuellement sur une technologie d'écrans OLED baptisée, dont la spécificité est d'intégrer toute la partie tactile directement dans la dalle.L'intégration de cette nouvelle technologie signée Samsung (qui fournit déjà les écrans OLED des iPhone X et XS) pourrait permettre àde gagner quelques millimètres lors de la conception de son smartphone.Alors, la firme de Cupertino se dirigerait-elle vers une sorte d'iPhone Air pour les années à venir ? Ou, au contraire, se servira-t-elle de cet espace supplémentaire pour inclure à ses smartphones une batterie plus généreuse Toujours est-il que l'intégration probable d'une telle technologie de pointe dans des smartphones au prix démarrant déjà à 1 159 € risque de faire grimper d'autant plus l'addition dans les années futures. À plus forte raison, si Apple se sert de l'espace dégagé pour intégrer une batterie plus conséquente ou, pire,, ce qui ferait assurément grimper en flèche l'étiquette tarifaire de l'appareil.Du reste, s'ils ne sont pas les plus fins du marché, les iPhone disposent néanmoinsface à la concurrence : leur. Avec 5,8 pouces au compteur, les iPhone X et XS sont ironiquement les smartphones haut de gamme les plus petits (d'aucuns diraient « les seuls à disposer encore d'une taille raisonnable »).Dès lors, si Apple se décidait effectivement à intégrer la partie tactile directement dans l'écran de ses iPhone, il serait en mesure de proposer des smartphones plus fins, certes, mais aussiafin de pouvoir y déposer des composants de plus grande taille.Faut-il imaginer, qu'à l'avenir, il sera nécessaire de payer un surcoût pour disposer d'un smartphone de taille plus réduite ? Une voie dans laquelle: vendu 849 €, l'iPhone XR est plus grand (6,1 pouces) que l'iPhone XS , tarifé 1 159 €.