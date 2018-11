Apple : plus de 70 nouveaux émojis apparaissent, avec une pépite pour les fins de soirée

emojipedia.org

Les développeurs ne manquent pas d'imagination

Mardi,a procédé à lade son système d'exploitation mobile en sa version. Celle-ci a été l'occasion de présenter au public tout un tas deau total. Si l'on inclut toutes les variations de sexe et de peau, on totalise bien 158 nouvelles icônes, comme nous le fait remarquer l'équipe d'Emojipedia.Personnages aux cheveux gris, roux, bouclés ou même chauves, super-héros, jambes, pieds, kangourou, pièce de puzzle et même extincteur... tous ont débarqué sur iPhone et iPad en même temps que la mise à jour, pour représenter au mieux les utilisateurs du monde entier.À noter que les utilisateurs de l'Apple Watch et des ordinateurs Mac pourront aussi en profiter par le biais d'une mise à jour.