Finalement, Amazon va ouvrir un nouveau bureau à New York, en toute modestie cette fois

Amazon calme le jeu et lance un projet plus raisonnable que le précédent

Les GAFA aiment New York

Face à la grogne de certains habitants, associations et élus locaux, Amazon avait dû rebrousser chemin en début d'année en annonçant renoncer s'installer dans le Queens (dans le quartier de Long Island City), où le second quartier général de la société devait sortir de terre, pour créer quelques 25 000 emplois à terme avec l'avantage de recevoir 1,5 milliard de dollars de crédits d'impôts de la ville de New York. Finalement, Amazon a annoncé son implantation effective du côté de Big Apple, mais avec un projet bien plus modeste : 30 000 mètres carrés de bureaux et l'accueil de 1 500 salariés.Amazon compte ouvrir son prochain bureau à New York en 2021 dans le quartier huppé de Hudson Yard, à Manhattan, sans cette fois recevoir d'avantage fiscal, de façon à ne pas froisser l'opinion. Les 1 500 nouveaux emplois créés dans ce nouveau quartier d'affaires viendront s'ajouter aux quelque 8 000 personnes qui travaillent déjà dans différents centres de traitement de la firme de la Big Apple. La firme y installera des équipes dédiées à la relation client et à la publicité., a d'ores et déjà prévenu un porte-parole de la société.Si, cette fois, rien ne devrait empêcher Amazon d'étendre sa présence à New York, la ville est devenue ces dernières années une vraie terre d'accueil pour les géants du numérique et des technologies, à tel point que l'on considère la côte nord-américaine comme une vraie succursale de la Silicon Valley.Le mois dernier, Facebook a déjà signé un bail pour occuper un espace bien plus grand (140 000 mètres carrés) dans ce même quartier de Hudson Yards. Le groupe de Mark Zuckerberg serait même en train de réfléchir à louer 65 000 mètres carrés supplémentaires situés juste en face du célèbre Madison Square Garden, au niveau d'un ancien bureau de poste situé au-dessus de Pennsylvania Station, tout près de là.Enfin, Google a également annoncé avoir loué pour 120 000 mètres carrés de bureau cette année, encore à New York.