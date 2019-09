Avide de notes sur ses produits, Amazon teste l'évaluation en un clic

Plus besoin d'être motivé (et bavard) pour laisser un avis

Source : TechCrunch

Permettre à ses clients de se fier aux avis d'autres clients pour mieux acheter. Le concept n'est pas nouveau chez Amazon, qui souhaite faciliter l'ajout de notes sur les produits de son (immense) catalogue. Le géant de la vente en ligne teste actuellement une fonctionnalité permettant de laisser une évaluation en un clic sur un produit acheté.Les utilisateurs bénéficiant de la fonctionnalité n'ont plus besoin de passer par le formulaire classique proposé par Amazon pour laisser une évaluation. Plus besoin donc de trouver un titre, et de rédiger un avis de quelques lignes pour donner son opinion sur un produit donné. Il suffit désormais de cliquer une fois sur les étoiles d'évaluation pour mettre une note qui sera automatiquement enregistrée.Naturellement, les utilisateurs les plus motivés peuvent toujours rédiger un avis argumenté et uploader des photos/vidéos s'ils le souhaitent. Il est d'ailleurs possible de mettre une note, et de revenir plus tard sur ce feedback pour le compléter d'un avis plus développé.Cette notation simplifiée - actuellement à l'essai - est accessible depuis plusieurs espaces. Il est possible d'y avoir accès directement depuis la liste de ses commandes (via le bouton « Écrire un avis »), mais aussi de laisser une note en se rendant sur la fiche d'un produit. Amazon proposera aussi, sur la page d'accueil, de laisser une évaluation sur les derniers articles achetés, précise TechCrunch.Amazon l'a bien compris, modérer un catalogue aussi vaste que le sien est une tâche ardue. En facilitant la vie de ses clients en matière de notation, le groupe espère donc que sa communauté permettra de faire naturellement (et surtout plus efficacement) le tri entre les articles et vendeurs recommandables... et ceux qui ne le sont pas.Actuellement en cours de test à échelle mondiale, cette nouvelle fonctionnalité n'est toutefois pas accessible à l'ensemble des utilisateurs d'Amazon. Elle concerne en revanche aussi bien l'application que l'interface Web du géant de la vente en ligne, qui a confirmé cette phase de test sans donner plus de détails.», a indiqué un porte-parole de la firme.