Amazon laxiste avec les normes de sécurité des produits qu'il vend ?

Des milliers de jouets potentiellement dangereux en vente

Amazon rejette les accusations et les produits suspects

Les produits vendus sursont-ils tous conformes aux législations en vigueur concernant la sécurité ? Le doute est permis, après deux enquêtes publiées en un mois.La première de ces enquêtes est l'œuvre du Wall Street Journal . D'après cette étude,présents sur la plateforme d'e-commerce, en particulier des jouets et des médicaments, étaientpar les autorités américaines. Pire encore, quelques-uns de ces articles figuraient même parmi les «».Plus récemment, c'est CNBC qui a révélé une nouvelle affaire. Quelques semaines après la première enquête, Amazon aurait envoyé un mail à certains vendeurs de la catégorie « Jouets », pour leur demander de présenter lesde leurs produits avec les normes de sécurité. Problème : dans certains cas, les articles en question étaientdepuis deux semaines...En réponse à ces critiques, Amazon a évidemment. Dans un communiqué, l'entreprise a ainsi déclaré : «».De plus, la société a mis en avant les actions mises en œuvre dans le but de protéger les consommateurs. Ainsi, en 2018, elle aurait investi plus de 400 millions de dollars (plus de 362 millions d'euros) pouretavant leur mise en ligne sur la plateforme. D'après les précédentes révélations, il semblerait pourtant que certains aient réussi à passer entre les mailles du filet.